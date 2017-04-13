За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За минувшие один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения», - уточнили в штабе.

Эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Здесь огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям под Марьинкой; защитников Широкино НВФ обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия; по морпехам под Гнутово враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а позиции у Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты «Бутовка». Вооружение БМП НВФ применяли у Опытного, а позиции у Каменки и Зайцево обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров.

В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям рядом Новоалександровки; из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки; гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановка.