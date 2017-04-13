также в разделеПроисшествия
На Луганщине взрывом повреждены железнодорожные пути 16
В результате драки в воинской части на Волыни погиб военный 66
В Виннице в результате взрыва погиб военный, еще три человека ранены 61
Банда разворовала имущество Львовского автобусного завода на 10 миллионов 18
В Одессе снова горел причал 29
НВФ обстреляли из гранатомета контрольный пост «Марьинка» 48
В штабе АТО уточнили: в результате ЧП погибли двое военных 251
Штаб заявил об убийстве военного в зоне АТО, а затем удалил сообщение 49
Из-за обстрела шахты «Бутовка» погиб военный 35
За сутки ранены пятеро военных 35
В результате обстрела Марьинки ранен местный житель 22
В Одессе горел причал, уничтожено 15 домов 162
НВФ обстреляли Марьинку, детей эвакуировали из школы 40
За прошлые сутки ранены 5 военных 79
В зоне АТО командиру пришлось отстреливаться от пьяных военных 231
На Черкасчине из гранатомета обстреляли ночной клуб 68
На Харьковщине трагически погиб первоклассник 70
В Харькове под «Сбербанком» произошла потасовка 252

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За минувшие один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения», - уточнили в штабе.

Эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Здесь огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям под Марьинкой; защитников Широкино НВФ обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия; по морпехам под Гнутово враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а позиции у Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты «Бутовка».  Вооружение БМП НВФ применяли у Опытного, а позиции у Каменки и Зайцево обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров.  По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров.

В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям рядом Новоалександровки; из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки; гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года