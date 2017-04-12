Кабинет Министров предлагает парламенту принять законопроект, предусматривающий прекращение в течение трех лет действия в Украине законов, принятых во времена Советского Союза и УССР.

Проект соответствующего закона был принят на заседании правительства, сообщает ВВС Украина.

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, который представил проект, «этим мы разрываем связь с советскими временами».

Чиновник сообщил, что законопроект можно считать продолжением политики декоммунизации, начатой ​​год назад с принятием ряда соответствующих законов, включая запрет Компартии.

«Надо ставить не только точку с Коммунистической партией, но и даже с их «достоянием», - добавил он.

По словам министра, после принятия закона парламентом в течение полугода потеряют силу «все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до независимости Украины». Еще через год перестанут действовать «все законы УССР и Советского Союза, которые сейчас действуют на территории Украины». Три года дается на отмену действия кодексов законов.

Петренко подчеркнул, что инициатива касается только внутренних вопросов и не распространяется на международные соглашения, к которым Украина присоединилась до обретения независимости.

В правительстве рассчитывают, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в мае.