Кабинет Министров предлагает парламенту принять законопроект, предусматривающий прекращение в течение трех лет действия в Украине законов, принятых во времена Советского Союза и УССР.
Проект соответствующего закона был принят на заседании правительства, сообщает ВВС Украина.
Как заявил министр юстиции Павел Петренко, который представил проект, «этим мы разрываем связь с советскими временами».
Чиновник сообщил, что законопроект можно считать продолжением политики декоммунизации, начатой год назад с принятием ряда соответствующих законов, включая запрет Компартии.
«Надо ставить не только точку с Коммунистической партией, но и даже с их «достоянием», - добавил он.
По словам министра, после принятия закона парламентом в течение полугода потеряют силу «все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до независимости Украины». Еще через год перестанут действовать «все законы УССР и Советского Союза, которые сейчас действуют на территории Украины». Три года дается на отмену действия кодексов законов.
Петренко подчеркнул, что инициатива касается только внутренних вопросов и не распространяется на международные соглашения, к которым Украина присоединилась до обретения независимости.
В правительстве рассчитывают, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в мае.
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