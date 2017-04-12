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Национальная полиция обратилась в КГГА с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, на время проведения «Евровидения».

Об этом в Facebook написал депутат Киевсовета Александр Пабат, опубликовав соответствующий документ.

«В Киеве не пить… От города снова хотят ограничений на продажу крепких напитков. На этот раз Нацполиция просит столичную администрацию принять решение, распоряжение «О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин…» к Евровидению.  «Сухой закон» предлагается ввести c 4 по 15 мая на территории «Еврогородка» (Крещатик) и с 8 по 13 мая на территории, прилегающей к МВЦ», - отметил депутат.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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