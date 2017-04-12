Министерство здравоохранения Украины просит Кабмин запретить госрегистрацию медпрепаратов, произведенных в России. В чем причина этой инициативы и каковы ее последствия, выясняла DW.

Три года Украина пытается избавиться от зависимости от России в различных сферах. Теперь на очереди - медицина. Министерство здравоохранения обратилось с письмом к премьер-министру с просьбой остановить поставки российских лекарств на украинский рынок.

Претензии к качеству

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предлагает аннулировать в Украине регистрационные удостоверения и вообще регистрацию и перерегистрацию лекарственных средств, выпускаемых в России. «Нельзя одновременно убивать украинцев и «заботиться» об их здоровье», - написала Супрун на своей официальной странице в Facebook. Кроме того, Минздрав хочет временного запретить ввоз в Украину лекарств, изготовленных на украинских предприятиях, расположенных в Крыму и на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам Супрун, каждые два года Украина должна проводить проверку производства и на ее основании утверждать сертификат (Good Manufacturing Practice, документ о соответствии международным стандартам фармацевтического производства. - Ред.), Однако в настоящее время посетить фармзаводы в России, оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса украинские чиновники не имеют возможности.

«Если мы берем на себя ответственность регистрировать или перерегистрировать лекарства, мы должны иметь доступ к их производству. Мы не можем сейчас идти туда с проверкой, соответственно не можем гарантировать безопасность и качество этих лекарств, поэтому приостанавливаем регистрацию», - аргументировала свою позицию и.о. министра здравоохранения.

Заменить западными аналогами

В Минздраве посчитали, что из 256 препаратов, импортируемых в Украину из России, только 8 наименований, утвержденных госпротоколом для лечения, не имеют зарегистрированных в Украине аналогов. «Большинство этих препаратов не является лекарством, это только фармацевтические ингредиенты», - отметила Ульяна Супрун. И добавила, что Минздрав уже ведет переговоры с украинскими и зарубежными фармкомпаниями о поставках на украинский рынок лекарств, которые ранее традиционно закупались в России.

В письме Минздрава в правительство говорится, что больше всего российские производители поставляли в Украину иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, в частности, вакцин. «Мы ежегодно покупали российские лекарства на миллиарды гривен. Это 3-4% от оборота всех лекарств в Украине. Это же деньги, которыми через налоги российских фармкомпаний, мы финансируем российскую армию, которая потом воюет с Украиной на Донбассе», - заявил DW президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Середюк.

Аналитическая компания RNC Pharma посчитала, что если Украина запретит импорт медикаментов из РФ, то только в 2017 году российские производители потеряют от 1,5 миллиарда до 1,7 миллиарда рублей. Аналитики RNC Pharma отмечают, что объем поставок российских лекарств в Украину (без учета неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей) в 2016 году составил 2,1 миллиарда рублей (более 37 миллионов ​​долларов).

Чего ждать пациентам?

Украинские пациентские организации единодушны в том, что украинцы не пострадают от того, что в аптеках и больницах исчезнут российские лекарства. «В Украине национальный производитель достаточно мощный. Многие фармкомпании производят лекарства, аналогичные российским. И то, что в цену украинского препарата не закладывается доставка, уже автоматически делает его дешевле», - говорит исполнительный директор общественной организации «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина.

При этом председатель координационного совета сети людей, живущих с ВИЧ, Дмитрий Шерембей отмечает, что, отказываясь от российских лекарств, украинское правительство должно позаботиться о качестве аналогов. «Полный отказ от российских лекарств должен происходить безболезненно для украинских пациентов. В приоритете должно быть здоровье людей, хотя независимость украинской медсистемы от любых товаров из РФ - это важная перспектива», - убежден Шерембей.

Вместе с тем доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федир Лапий полагает, что от тотальной зависимости от российских лекарств Украина избавилась еще год назад, когда страна начала закупать лекарства через международные организации. Именно тогда из украинских больниц исчезли российские вакцины, которые традиционно использовались в Украине, зато появились более качественные из других стран.

«Мы закупаем вакцины против дифтерии, столбняка, полиомиелита, туберкулеза, и они все уже не российские. Сейчас международные организации закупают для нас бельгийские, канадские, индийские вакцины. Качество препаратов значительно улучшилась, потому что завозят препараты классом выше, которые имеют признанные международные сертификаты качества», - указывает Лапий. При этом он признает, что Украине пока не удалось полностью отказаться от российских специфических вакцин - лечебных сывороток, которые вводятся в организм человека после заражения. Это противодифтерийная, противостолбнячная сыворотка и сыворотка против бешенства.

Опрошенные DW эксперты указывают на то, что не стоит ожидать роста цен на лекарства в Украине из-за запрета на ввоз российских медпрепаратов. Ведь в стране достаточно развит рынок лекарственных средств по конкурентным ценам.