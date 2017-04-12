Cлужба безопасности Украины задержала в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле органами людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США, сами получали от восьмидесяти до ста тысяч с клиента.

После получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций. По информации спецслужбы, ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, задержаны шесть участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.