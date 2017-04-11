Верховная Рада отклонила законопроект о «Конституционном Суде Украины». «За» принятие данного законопроекта проголосовали всего 179 народных депутатов из 226 минимально необходимых, передает корреспондент ForUm’а.

Следует отметить, что данный документ парламентарии рассматривали весь пленарный день. Однако после рассмотрения законопроекта по полной процедуре так и не смогли утвердить его во втором чтении.

После длительных обсуждений глава Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич предложил поставить законопроект все же на голосование в целом. Однако данная инициатива не нашла поддержки в зале.

После чего, согласно Регламенту, было предложено отправить его на повторную подготовку ко второму чтению. Однако и это предложение не нашло поддержки парламентариев – «за» проголосовали 223 народных депутата.

Вернуться к этому вопросу депутаты так и не смогли. Спикер Андрей Парубий трижды ставил на голосование вопрос о возвращении к голосованию за отправку законопроекта на доработку в Комитет, однако голосов в зале не хватило.

Документ должен был определять порядок организации и деятельности Конституционного Суда Украины, статус судей КСУ, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел и исполнения его решений.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, основными задачами законопроекта является создание на законодательном уровне условий для реализации права на конституционную жалобу. Указывается, что это новое введенное Конституцией Украины «дополнительное национальное средство юридической защиты прав личности», которая считает, что примененный в конечном судебном решении в ее деле закон Украины противоречит Конституции Украины.

Также к целям данного документа относят законодательное закрепление новой организационной структуры КСУ, которая, по мнению авторов, позволит эффективно реализовывать Судом свои полномочия. В частности, предполагалось, что в составе Суда должны действовать Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Среди целей документа также выделяли законодательное закрепление автономности Конституционного Суда Украины от системы судов, осуществляющих правосудие.

Что касается неприкосновенности судей, в тексте сравнительной таблицы отмечается, что судья без согласия суда не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом. Исключение составляют лишь случаи, когда происходит задержание Судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Представление о даче согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи вносит в Суд Генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия», - указывается в тексте сравнительной таблицы.

Решение о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи Суд принимает на специальном пленарном заседании в форме постановления.

Также документом должна была определяться система оплаты труда Судей.

В частности, предполагалось, что должностной оклад судьи Конституционного Суда устанавливается в размере 75 прожиточных минимумов.

Предполагалась также ежемесячная доплата Судьям за выслугу лет. В частности, при наличии стажа работы более двух лет, доплата будет составлять 20%, более четырех лет – 30%, а более семи лет – 40%.

Также предполагалось ввести доплаты за научную степень и занимаемую должность.

В частности, Судьям Конституционного Суда, которые занимают должности секретаря Коллегии, выплачивать ежемесячную доплату в размере 5% должностного оклада судьи, заместителя Председателя Суда – 10% должностного оклада судьи, Председателя суда – 15% должностного оклада судьи.

«Судье Конституционного Суда выплачивается ежемесячная доплата за научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук в размере соответственно 15% и 20% должностного оклада судьи Конституционного Суда», - указывается в тексте сравнительной таблицы к законопроекту.