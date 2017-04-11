Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что абсолютно независим от влияния каких-либо политиков или бизнесменов.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, сообщает УНИАН.

На вопрос о том, как часто он встречается с олигархами, Гройсман сказал: «Время от времени я встречаюсь со всеми людьми, в том числе и с ними... Это не часто».

«Откровенно говоря, специальных разговоров относительно каких-то вещей не происходит», - заверил он.

При этом премьер подчеркнул, что он абсолютно независим. «Точно могу вам сказать - ни от кого я не завишу. Я абсолютно, полностью независим от кого-либо», - сказал глава правительства.