также в разделеПолитика
Рада отклонила закон о Конституционном Суде 17
Билоус просит не искать политики в его отставке 8
США пообещали защищать интересы Украины на переговорах в Москве 187
Гройсман пока не собирается создавать свою партию 11
Премьер рассказал, когда Кабмин отчитается перед Радой 18
Гройсман доволен отставкой Билоуса и надеется на продажу ОПЗ 39
Суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая 24
Гройсман: Если «Нафтогаз» проиграет суд «Газпрому», вместо денег придется отдать Тимошенко 266
Гройсман не пойдет в президенты 43
Гройсман: Коалиция не обсуждает смену Кабмина 15
Луценко: Гонтарева должна найти для Порошенко аргументы по поводу своей отставки 97
В Гааге назвали дату оглашения первого решения по иску Украины к РФ 202
В США рассказали, кого бы хотели видеть в кресле главы НБУ 239
В Европарламенте инициируют международные переговоры по деоккупации Крыма 185
У Порошенко сообщили, когда он внесет в ВР представление на пост главы НБУ 49
Гонтарева рассказала, чем займется после отставки 72
В МИД назвали референдум и выборы в Южной Осетии «никчемными мероприятиями» 114
Послы стран G7 поддержали медреформу в Украине 77

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что абсолютно независим от влияния каких-либо политиков или бизнесменов.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, сообщает УНИАН.

На вопрос о том, как часто он встречается с олигархами, Гройсман сказал: «Время от времени я встречаюсь со всеми людьми, в том числе и с ними... Это не часто».

«Откровенно говоря, специальных разговоров относительно каких-то вещей не происходит», - заверил он.

При этом премьер подчеркнул, что он абсолютно независим. «Точно могу вам сказать - ни от кого я не завишу. Я абсолютно, полностью независим от кого-либо», - сказал глава правительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года