В турецком городе Диярбакыр, который в основном населяют курды, прогремел взрыв, несколько человек получили ранения.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва возник большой столб дыма, который поднимался вокруг окрестных домов.

Представители силовых структур отметили, что несколько человек ранены в результате взрыва. Также сказано, что не удалось сразу же установить причину взрыва, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В то же время, как сообщает турецкое издание The Daily Sabah, в результате взрыва по меньшей мере четыре человека получили ранения. Взрыв произошел рядом со зданием местных правоохранительных органов.