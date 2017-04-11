Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина, сообщает 112 Украина.

«У меня есть сенсационное сообщение. В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах, как все граждане Украины приду и проголосую за кандидата в президенты. Никаких других намерений у меня нет. Я об этом говорил и сегодня хочу подчеркнуть, у меня есть намерения совсем другие. Я хочу, используя сегодня возможности, как инструмент должность премьер-министра и правительства, изменить ситуацию в стране. Это я очень хочу сделать», - сказал он.