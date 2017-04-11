Служба безопасности Украины должна обеспечить охрану гендиректору компании «Бунге Украина» Дмитрию Горшунову, который выступил против президента России Владимира Путина. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

«Директор «Бунге», москвич Дмитрий Горшунов открыто выступил против Путина, назвав его убийцей. Не может не радовать, что все больше россиян не боятся называть вещи своими именами. Только так может быть побеждено кремлевское ЗЛО. Поступок Горшунова вызывает восхищение… Общественность обязана требовать, чтобы СБУ предоставило Горшунову охрану. Случай с Вороненковым еще раз показал, что Путин человек крайне мстительный. И он не прощает «поданных», посмевших выступить против его диктатуры», - заявил эксперт.

Сазонов подчеркнул, что Украина также должна обеспечить безопасность Дмитрия Горшунова, поскольку он является представителем крупного международного инвестора.

«Если, не дай Бог, с Горшуновым что-либо произойдет, Украине не избежать международного скандала. «Бунге» - крупнейшая транснациональная агропромышленная компания. И если мы не защитим инвестора такого уровня, к нам будут относиться, как к восточноевропейскому Сомали», - считает политолог.

Он также отметил беспринципность украинских журналистов, которые в погоне за сенсацией подвергли риску жизнь и здоровье Дмитрия Горшунова и его российских родственников.

«Наши журналисты опять показали свою беспринципность. Как я понимаю, у человека родственники в Москве. Рассказывая о своей позиции, он предполагал, что текст с ним как минимум согласуют. Но сайт опубликовал конфиденциальную часть интервью на свой страх и риск. За что вынужден был извиняться. Но какой в этом смысл, если статья уже разошлась в интернете. И однозначно попала в фокус ФСБ», - пишет эксперт.

Как сообщалось, генеральный директор «Бунге Украина» Дмитрий Горшунов рассказал в интервью, как он финансирует антиправительственные общественные силы в России и заявил о причастности президента России Владимира Путина к взрыву в метро Санкт-Петербурга и убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Позже издание, опубликовавшее интервью, удалило материал, сообщив, что в адрес находящихся в России членов семьи Дмитрия Горшунова стали поступать угрозы.