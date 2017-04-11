В Одессе горел причал, огнем уничтожено 15 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре по ул. Дача Ковалевского поступило в Службу спасения 11 апреля в 04:22.

«По прибытию на место происшествия подразделений ГосЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1000 кв.м. Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп», - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.

В 07:00 пожар был локализован, а в 07:30 – ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.

Причина возникновения пожара устанавливается.