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Полиция задержала 16 активных участников конфликта во время празднования Дня  освобождения Одессы от фашистских захватчиков

По данным пресс-службы облглавка, среди них – представители различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте.

«Все они доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений», - говорится в сообщении.

Действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Едрей.
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