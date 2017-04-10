Полиция задержала 16 активных участников конфликта во время празднования Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков
По данным пресс-службы облглавка, среди них – представители различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте.
«Все они доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений», - говорится в сообщении.
Действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Едрей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время