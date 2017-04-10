Сегодня, 10 апреля, возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли небольшие потасовки, сообщает «Думская».

По данным издания, патриоты пытались спровоцировать «куликовцев». «До драки не дошло. Полиция не дала конфликту развиться. Шестерых активистов задержали», – говорится в сообщении.

«После задержания шестерых активистов возле памятника Неизвестному матросу произошла еще одна потасовка. На это раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от «куликовцев». При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик», – сказано в сообщении.