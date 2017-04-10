В Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Так, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как тот садился за руль. После остановки водитель сразу вызвал сотрудника российского консульства. Вместе они сначала не понимали украинского, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пьянствовать в Вербное воскресенье - большой грех, сообщает ТСН.

Впрочем, когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. На него составили админпротокол, который передали в Министерство иностранных дел.

Автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать еще один сотрудник российского консульства.