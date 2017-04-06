Кремль становится более агрессивным в преддверии президентских выборов 2018 года. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Кремль готовится к президентским выборам в 2018 году. Становится более агрессивным, чтобы скрыть свою слабость», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что Россия изменила свою тактику в Крыму и на Донбассе, подняв ставки путем создания квазигосударств.

«Россия продолжает придерживаться абсолютно неконструктивной позиции. Ее ключевая задача - дестабилизировать Украину. Она активизирует репрессии в Крыму, чтобы заставить молчать диссидентов», - сказал Глава государства.

По его словам, Москва грубо попыталась столкнуть Польшу с Украиной. «Она начала с поджога украинского флага и вандализма над украинским памятником в Польше. Позже такой же циничный сценарий был повторен в Украине. Но дружба и партнерство между нашими государствами являются более устойчивыми», - заявил Порошенко.

Он также считает, что Россия ищет свое будущее в империалистическом прошлом.

«В прошлом, где нет свободы. Нет уважения к человеческому достоинству. Есть верховенство права. В прошлом угнетения и империалистической экспансии. Это то, что они практиковали раньше. Это то, что они практикуют сейчас. Оккупация Крымского полуострова и Донбасса является проявлением российского провинциализма. Он бьет по основным принципам порядка, стабильности и процветания. В то время, когда современная Украина полагается на гражданское общество, Россия подавляет свое. Украина, которая демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы», - подытожил Порошенко.

.