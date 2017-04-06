В новом рейтинге ФИФА для национальных сборных украинская команда опустилась на 6 позиций и занимает 37-ю строчку.
Сборная Украины занимала 31 место, но после поражения от хорватов опустилась на 37-е.
На первое место рейтинга поднялась команда из Бразилии. На вторую строчку опустилась сборная Аргентины и на третьем месте осталась сборная Германии.
Что касается соперников сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, то лидер группы «I» Хорватия потеряла две позиции и оказалась на 18 месте. Сборная Исландии, наоборот, приблизилась вплотную к двадцатке сильнейших команд - 21 место, а Турция закрепилась на 26 строчке, также на два балла поднялась Финляндия (97 место). Сборная Косово ухудшила свой рейтинг и опустилась на 170 место.
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