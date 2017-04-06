В Верховной Раде произошла перепалка между народными депутатами от фракций «Радикальная партия» и «Блок Петра Порошенко» Олегом Ляшко и Алексеем Гончаренко, передает корреспондент ForUm’а.

Перед началом рассмотрения повестки дня с просьбой о выступлении с трибуны попросили две фракции «Радикальная партия» и «Самопомич».

Спикер парламента предоставил такую возможность представителям фракций.

В ходе выступления с трибуны лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что его фракция настаивает на том, чтобы в парламент сегодня же с отчетом явился глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. И подчеркнул, что «радикалы» выступают за его отставку и отставку всего состава комиссии. Также Ляшко снова заявил, что фракция настаивает на встрече с Президентом Петром Порошенко.

«Сегодня утром я позвонил в приемную Президента Украины и сообщил о том, что фракция «Радикальной партии» настаивает на встрече Президента с нашей фракцией. Мы хотим перед Президентом Порошенко поставить одно требование – отставка главы НКРЭКУ Вовка и всего состава НКРЭКУ. Президент протянул в парламенте закон, который дает ему возможность держать этого «рошеновского» Вовка с коррупционным нутром еще 18 месяцев на должности. Каждый день эта мафия грабит украинцев в пользу олигархов Фирташа и тех, кто его покрывает»,- заявил Ляшко с трибуны.

После чего публично обратился к Президенту, отметив, что если тот не встретиться с депутатами фракции, они сами пойдут к нему.

«Я хочу публично обратиться с этой трибуны к Президенту. Мы настаиваем на этой встрече. Если Президент не найдет возможности с нами встретиться, в 14:00 в перерыве работы парламента фракция «Радикальной партии» в полном составе идет к Президенту Украины», - добавил он, подчеркнув, что фракция выступает за возвращение в госсобственность газораспределительных сетей.

В ответ на это с трибуны парламента выступил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, который посоветовал Ляшко рассказать о том, «где тот взял миллионов долларов США «кэшем», которые задекларировал».

«От имени фракции «Блок Петра Порошенко» хотелось бы отреагировать на этот спич. Вот этот наш пламенный борец, он только одно не говорит людям - что решение о разделе платы за газ сделано в соответствие с законом о рынке природного газа. Который был проголосован в этом зале ровно два года назад. И он – Олег Ляшко, и вся «Радикальная партия» голосовали за этот закон. И они, и «Батькивщина», и «Самопомич» все голосовали «за». Все до одного! И сегодня вас обманывают тут с утра до вечера, рассказывая свои байки… Пусть лучше ответит, откуда взял миллион долларов США «кэшем», который уже второй год декларирует. Когда вся биография человека: сидел в тюрьме за аферизм, был журналистом, а дальше всю жизнь – народный депутат. Так пусть не рассказывает, кто есть волк в овечьей шкуре. Лучше быть волком, чем таким позорным Ляшко», - заявил Гончаренко.

После чего слово снова взял Ляшко, подтвердив, что «Радикальная партия» на самом деле голосовала за закон о рынке газа, где предусмотрено распределение платы на абонплату и на стоимость газа.

«Так происходит во всей Европе. Но нигде в Европе не грабят украинцев так, как грабите вы. Когда вы передали бесплатно государственные газовые сети в собственность олигархов «фирташей», договорился Порошенко с ними, наложили сверху на цену газа 24 млрд грн, которые украинцы должны заплатить из собственного кармана. Если вы вводите отдельно абонплату, снизьте на 15-20% цену газа. А если выполнить закон, за который мы голосовали, и вернуть в государственную собственность газораспределительные сети, то это еще минус 30% от стоимости газа, чтобы не платить за вашу коррупцию», - парировал он.

А позже добавил: «Ну, и наконец, если вас во второй раз украдут, пусть дольше держат. А-то рано выпустили».