Новые правила на внешних границах стран Евросоюза напрямую не касаются украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«С 7 апреля представители пограничных служб на внешних границах ЕС вводят новые правила идентификации и пограничного оформления с использованием соответствующих баз данных. Эти нововведения вступают в действие на основании распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о том, что на данный момент граждане ЕС на основании законодательства Евросоюза пользуются правом свободного перемещения, который заключается в минимальном пограничном оформлении. После вступления в силу вышеупомянутого распоряжения эти лица при въезде и выезде из территории стран-членов ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, что не делалось до момента вступления в силу этого распоряжения.

«Европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, не влияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной», - отметили в ГПСУ.