также в разделеОбщество
На рынке Симферополя задержали 60 человек 6
Чиновники «Лисичанскугля» продали «налево» 2 тысячи тонн угля 10
Украинская сторона СЦКК: НВФ сорвали разведение сил в Станице Луганской 13
С молитвой за Украину: паломники УПЦ готовят уникальный Крестный ход по Иерусалимской земле 18
Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра 13
ГПСУ: Новые правила на границах ЕС украинцев не касаются 48
НБУ: Полиция проигнорировала выезд к дому Гонтаревой 40
За сутки из Украины выдворили двоих криминальных авторитетов 22
Гончаренко: Лучше быть волком, чем таким позорным Ляшко 58
Гройсман: На Донбассе воюет четыре тысячи российских военных 58
Рада одобрила реорганизацию медучреждений в предприятия 65
Проблем с водой в Авдеевке нет. ДФС работает 20
НАБУ взялось за формулу «Роттердам+» 124
Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК 23
За прошлые сутки в зоне АТО 29 обстрелов, ранены 2 военных 18
5 апреля. Картина дня 88
Донецкая фильтровальная станция снова не работает 121
Незаконно ввезенные в Украину книги из РФ будут изымать у продавцов 43

Российские пограничники задержали в оккупированном Крыму украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

«Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО «БАРА – Украина – Одесса». Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль «Аметист», досмотровая группа которого высадилась на борт «Рыбака Херсона» для проведения контрольно-проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.

«В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

97
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года