Российские пограничники задержали в оккупированном Крыму украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

«Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО «БАРА – Украина – Одесса». Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль «Аметист», досмотровая группа которого высадилась на борт «Рыбака Херсона» для проведения контрольно-проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.

«В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.