Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и просит Президента удовлетворить его до середины апреля. Об этом сообщил источник в Нацбанке.

По данным источника, это не первое заявление Гонтаревой. Предыдущие Президент Петр Порошенко отклонял. Однако теперь глава НБУ настроена серьезно и не намерена отступать. В качестве основной причины отставки Гонтарева указала исполнение своей миссии по «зачистке» банковской системы. Впрочем, анонимный источник в Нацбанке утверждает, что глава регулятора устала от давления и перегрузок, поэтому просит освободить ее от должности.

Информацию подтвердил и креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1», редактор программы «ГРОШІ» Александр Дубинский.

«Гонтарева сделает заявление об отставке завтра (6 апреля. – Ред.), сразу после заседания правления НБУ, - написал он в своем Фейсбуке. - Будут озвучены два кандидата на ее место, которые предложены президенту среди других. Это Лавренчук и Шпек. Но выберут, как обычно, шестёрку из рукава президента. Кого? Пока сохраню интригу».

Напомним, ранее о заявлении Гонтаревой сообщила народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. По ее словам, Гонтарева неоднократно писала заявления об отставке.

«Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу...», - добавила нардеп, отметив, что новая кандидатура на пост председателя НБУ еще не обсуждалась.

2 апреля Гонтарева в интервью «Укринформу» заявила, что «выполнила свою миссию» и предложила президенту Петру Порошенко несколько кандидатур в качестве преемника.

Кроме того, ранее о том, что Валерия Гонтарева может покинуть свой пост уже до середины апреля сообщалось в публикации Українських Новин «МВФ хочет дополнительных гарантий от Украины для выделения $1 млрд».

«Смениться может глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк. Изменения могут произойти в контексте укрепления коалиции в Верховной Раде», - говорится в статье.

Среди потенциальных претендентов на пост автор материала назвал председателя совета НБУ Богдана Данилишина.

Эту информацию подтверждает и ряд экономических экспертов. Они сходятся во мнении, что Данилишин не зря получил не так давно должность в НБУ и может стать компромиссным, с точки зрения прохождения в парламенте, кандидатом на пост руководителя Нацбанка.