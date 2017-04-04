также в разделеОбщество
В Авдеевке восстановили электроснабжение 8
Порошенко: РФ ни дня не соблюдала режим тишины на Донбассе 19
Минздрав просит Кабмин запретить поставки лекарств из России 39
«Укрзализныця» хочет купить туалеты по миллиону за штуку 37
Freedom House: Украина прогрессирует на пути демократии 24
В Украине за издевательство над животными хотят сажать на 8 лет 26
ВР изменила правила движения авто на перекрестках 104
Киев потребовал от Москвы отменить призов крымчан в армию РФ 57
Украина призвала организатора «Евровидения» уважать ее суверенитет 1961
Жителям оккупированной Донетчины вернули украинское телевидение 82
Дело погоревшей на взятке в $23 тысячи помощницы судьи направлено в суд 45
Консульства Польши возобновили работу в Украине 33
Житель Славянска осужден за уклонение от службы в ВСУ 91
Жебривский: Ремонт домов, детсадов и больниц Донетчины обойдется в 3 миллиарда 39
СБУ может помочь России расследовать теракт в Петербурге 61
Авдеевка уже седьмой день остается без света 25
Украинцы не пострадали при взрыве в метро Петербурга 46
Потери за сутки: двое военных погибли, пятеро ранены 75

Парламент увеличил размер именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего постановления №6117 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений» об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады Украины» со второй попытки проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно тексту сравнительной таблицы, для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» или «бакалавр» стипендия устанавливается на уровне 1800 гривен в месяц.

Для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр», «специалист» или «магистр», - 2300 гривен в месяц.

Документ принят с учетом технико-юридической правки, согласно которой выплата именных стипендий ВРУ в размерах, установленных данным постановлением, осуществляется с 1 января 2017 года.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года