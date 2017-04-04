Парламент увеличил размер именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего постановления №6117 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений» об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады Украины» со второй попытки проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно тексту сравнительной таблицы, для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» или «бакалавр» стипендия устанавливается на уровне 1800 гривен в месяц.

Для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр», «специалист» или «магистр», - 2300 гривен в месяц.

Документ принят с учетом технико-юридической правки, согласно которой выплата именных стипендий ВРУ в размерах, установленных данным постановлением, осуществляется с 1 января 2017 года.