Электроснабжение Авдеевки восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Авдеевка с электроснабжением. Утром ремонтная бригада восстановила поврежденную опору», – отметил он.

По словам Жебривского, донецкая фильтровальная станция пока к питанию не подключена. «На ДФС повреждена трансформаторная подстанция и туда нужно отправлять другую бригаду электромонтажников. В городских резервуарах запас воды еще есть. В помещения воду подаем по графику», – подчеркнул он.

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.