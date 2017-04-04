Верховная Рада не смогла утвердить новый состав Счетной палаты.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего решения проголосовали 211 народных депутатов.

Следует отметить, что ранее комитет по вопросам бюджетной политики из 64 претендентов отобрал 29 кандидатов и рекомендовал для рассмотрения парламентом. После чего было проведено рейтинговое голосование по каждому из этих претендентов. Определив таким образом девять человек, имеющих наибольшую поддержку в сессионном зале.

Однако после этого парламент провалил голосование за назначение этих людей членами Счетной палаты. За принятие данного решения проголосовало всего 211 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Среди тех, кто набрал наибольшее количество голосов в результате рейтингового голосования:

1. Виктор Богун, набравший 211 голосов в ходе рейтингового голосования;

2. Тарас Герула – 227 голосов;

3. Любомир Дроздовсикй -224 голоса;

4. Руслан Лукьянчук – 261голос;

5. Андрей Майснер – 202 голоса;

6. Василий Невидомый – 225 голосов;

7. Цезарь Огонь – 197 голосов;

8. Валерий Пацкан – 291 голос;

9. Ярослав Сидрович – 207 голосов.

После этого спикер парламента Андрей Парубий поставил вопрос о возвращении к данному вопросу. Однако голосов снова не хватило. «За» проголосовали всего 212 народных депутатов.

После этого спикер обратился к профильному комитету с тем, чтобы тот объявил повторный конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты.