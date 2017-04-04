Верховная Рада требует пригласить на пленарное заседание четырех чиновников.
Об этом передает корреспондент ForUm’а.
В частности, парламентарии поддержали необходимость присутствия на одном из пленарных заседаний главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
Также в ВР ждут главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, главу НАПК Наталью Корчак и главу Фонда государственного имущества Олега Белоуса.
После голосования по данным предложениям спикер парламента Андрей Парубий отметил:
«Я в рабочем порядке выясню, в какой день кто из вышеперечисленных руководителей должен прийти в ВРУ».
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