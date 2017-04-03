Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает отменить перерыв в заседаниях парламента с 12:00 до 12:30.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в ходе Согласительного совета.

«Хотел бы призвать коллег к форме работы, которую предложил совет глав комитетов. Предложили, чтобы мы работали без перерыва 12:00 – 12:30. Причем, чтобы мы ввели это, как практику. Есть предложение также, чтобы мы внесли законодательные изменения по регламенту, чтобы и во вторник, и в среду, и в четверг перерыв с 12:00 по 12:30 был отменен», - сказал Парубий.

По его словам, уже подготовлен соответствующий законопроект.

«Мы посчитали, что данная новация может нам добавить несколько рабочих часов для принятия законодательных актов», - добавил он.

Поэтому, по словам спикера парламента, он будет рекомендовать, чтобы на этой неделе соответствующий законопроект был включен в повестку дня сессии.