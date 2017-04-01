В Киеве на ежегодной Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года» назвали лучших спортсменов 2016 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Победителями стали:
Лучший спортсмен года
Олег Верняев – чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, в многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях).
Лучшая спортсменка года
Ольга Харлан – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.
Лучший тренер года
Вячеслав Сорокин – личный тренер Юрия Чебана – двукратного Олимпийского чемпиона по гребле на каноэ.
Лучшая команда года (сборная)
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук, Елены Ворониной – серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовые призеры чемпионата Европы.
Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
Максим Крипак – обладатель 5 золотых и 3 серебряных медалей Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию (поражение опорно-двигательного аппарата).
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
Анна Музычук – чемпионка Всемирной шахматной Олимпиады в индивидуальном первенстве, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады в командном первенстве. Чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка мира по блицу.
Олимпийская надежда Украины
Кристина Дмитренко – чемпионка II зимних Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (гонка преследования).
Спортивная слава Украины
Андрей Химич – чемпион Игр ХVIII Олимпиады 1968 года в Токио (каноэ-двойка) по гребле на каноэ, серебряный призер чемпионата мира (1966 год).
Лариса Карлова – чемпионка Игр XXI Олимпиады 1976 года в Монреале по гандболу, чемпионка Игр ХХІІ Олимпиады 1980 года в Москве, бронзовый призер Игр ХХIV Олимпиады 1988 в Сеуле, двукратная чемпионка мира (1982, 1986), серебряный призер чемпионата мира (1978).
За преданность спорту
Эммануил Ганев – основатель Музея футбола и Клуба болельщиков футбола в Одессе.
Народный выбор «Лучший спортсмен-2016»
Юрий Чебан – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по гребле на каноэ (200м).
«Лучшая спортсменка-2016»
Анна Ризатдинова – бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовая призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Триумфаторы в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшая спорстменка года», «Лучший тренер года», «Народный выбор» (отдельно среди женщин и мужчин) получили от НОК Украины денежные премии в размере 50 тысяч гривен.
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