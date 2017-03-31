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В Германии вышел учебник по изучению немецкого языка для мигрантов, в котором Крым на карте обозначен как часть России. Об этом сообщает Европейская правда.

Пособие было разработано производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates), которое, как говорится на его сайте, в своей работе руководствуется целями многоязычия, установленными Советом Европы и Еврокомиссией.

Ошибочное изображение аннексированного Крыма появилось в «рабочей книге», предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество (уровень владения языком B1.1, немного выше начального).

На политической карте Европы, приведенной в учебнике, Крым окрашен в цвет России.

Примечательно, что территориальную целостность Кипра авторы учебника не отрицают.

В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с Гете-институтом и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов. Подобные тесты TELC выпускает и для Австрии при поддержке МВД Австрии.

Сдача такого  теста – один из этапов прохождения интеграционных курсов для иностранцев, что позволяет претендовать на вид на жительство в Германии.
ForUm

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