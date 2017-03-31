Неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции началось строительство новой железнодорожной линии.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Укрбуд», дополнительная ветка соединит строительную площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) и существующую линию Вильча-Янов железной дороги Овруч-Чернигов.

«Нами разработана проектная документация на подготовительный и основной период. Кроме того, подготовлен проект геодезических работ. Документы для получения разрешения на основные работы направлены заказчику, к подготовительному этапу уже приступили, - рассказал руководитель проекта Анатолий Дмитришин. - Сейчас обустраиваем полевой городок, откуда можно будет курировать работы прямо на площадке. К строительству самой железной дороги мы тоже готовы приступать, но старт этих работ зависит от другого подрядчика, который сначала должен расчистить участок от леса и выкорчевать пни».

Когда основная площадка будет передана «Укрэнергомонтажу», компании предстоит построить железнодорожный путь протяженностью около шести километров, а также соединить его с существующей магистралью в районе брошенной станции Шепеличи.

Кроме того, с обеих сторон железной дороги расположатся однополосные автомобильные пути длиной 2,1 и 3,1 км. По ним в случае возникновения непредвиденной ситуации сможет прибыть специальная техника. А разъехаться помогут специальные «карманы» через каждые полкилометра.

Но сначала строителям придется убрать больше 200 тысяч кубометров грунта, и почти столько же уложить. Это необходимо, чтобы выровнять участок, проходящий через лес с перепадами высот до 20 метров и поднять его до уровня автомобильной дороги, пересекающей будущее железнодорожное полотно.

Полностью закончить работы планируют в апреле 2018 года, после чего новая ветка сможет использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций.

В то же время, для обеспечения полноценного железнодорожного сообщения с хранилищем в будущем необходимо также реконструировать существующую линию Вильча-Янов, которая долгие годы не эксплуатируется и находится в полуразрушенном состоянии.