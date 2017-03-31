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В рамках расследования дела по незаконному лишению свободы людей в Черниговской области 200 человек просят признать себя потерпевшими. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 31 марта.

«200 человек написали заявление о признании себя потерпевшими», - заявил Луценко.

По его словам, злоумышленники действовали под видом религиозной организации.

«Основателями были Дубовский и Моцак, которые проживали на территории Киева. Долгое время они занимались тем, что по заказу родных за оплату удерживали и заставляли этих людей отбывать определенный срок. Треть этих людей имели зависимости», - сообщил Луценко, сообщает РБК-Украина.

Генпрокурор добавил, что много людей, в том числе иностранцев, вывозились в Черниговскую область с целью решения имущественных вопросов.

Напомним, в Черниговской области преступная группа незаконно лишила свободы и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости. 
ForUm

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