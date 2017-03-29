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Westinghouse Electric - американская ядерно-энергетическая компания, принадлежащая японскому концерну Toshiba, заявила о банкротстве, сообщает ВВС Украина.

Компания пытается решить вопрос огромных потерь, которые привели к кризису всего концерна Toshiba и поставили под угрозу его будущее.

Westinghouse заявила о перерасходе средств из-за участия в двух американских проектах в Джорджии и Южной Каролине.

Украина покупает у Westinghouse топливо для своих атомных электростанций.

В декабре прошлого года Toshiba признала необходимость списания стоимости активов Westinghouse Electric, после чего стоимость акций японской компании обрушилась.

Причиной проблем Westinghouse Electric стала покупка ею бизнеса по строительству атомных объектов у компании Chicago Bridge & Iron в 2015 году. Впоследствии выяснилось, что рыночная стоимость приобретенных активов значительно ниже, чем ожидалось.

Аналитики прогнозировали, что убыток компании из-за списания стоимости активов составит около 6 млрд долларов, однако отмечали, что лучше дождаться публикации в феврале официального годового отчета Toshiba.

Компания в последний момент попросила отложить публикацию отчета. Это может быть связано с тем, что компания не сумела договориться с аудиторами о размере списания стоимости активов.

Годом ранее компания сообщила об убытке в 6 млрд долларов, после того как вынуждена была признаться в искусственном завышении прибыли, полученной за последние семь лет, и заплатила за это штраф. Еще годом ранее компания отчиталась об убытке в 4,6 млрд долларов.

 
ForUm

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