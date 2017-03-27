Сотрудничество Украины с МВФ не просто привело к разорению страны, но и к тому, что в нарушение Конституции уровень социальной защиты был значительно снижен. Такие требования МВФ как повышение пенсионного возраста и торможение повышения пенсий и зарплат являются абсолютно неприемлемыми для развивающейся страны, но, тем не менее, они были выполнены. Об этом заявил политолог, директор Европейского института политической культуры Александр Булавин.

«Ни одна страна мира от сотрудничества с МВФ не получала значительных преимуществ, скачков в развитии. Фактически все страны, которые пользовались услугами МВФ, попадали в страшную финансовую кабалу, оказывались в зоне дефолта, и это приводило к самым тяжелейшим экономическим последствиям», - подчеркнул он.

По его мнению, в результате сотрудничества с МВФ ситуация ухудшается с каждым днем. В сочетании с другими внешними и внутренними экономическими факторами, это неизбежно ведет к катастрофе.

Эксперт напомнил, что те страны, которые отказались от услуг МВФ, быстро шли вверх, и что существует множество других вариантов получения внешних заимствований, не требующих выполнения каких-то дополнительных условий. Однако, значительной частью из них Украина не может воспользоваться по политическим причинам. В частности, из-за политических противоречий стране не стоит рассчитывать на помощь со стороны стран БРИКС – таких как Китай или Россия.

«Все страны БРИКС относятся с предубеждением к Украине и к нынешней сегодняшней архитектуре власти в Украине. Поэтому у меня есть сомнения, что БРИКС готов нас кредитовать» - отметил он.

По мнению эксперта, для того, чтобы Украина смогла девирсифицировать источники заимствований, нужна кардинальная смена власти, что само по себе является проблемой – никто из нынешних политиков не способен наладить взаимовыгодные отношения с восточными партнерами.

«На сегодняшний день в Украине нет таких политических субъектов. Даже если говорить о достаточно раскрученном Оппозиционном блоке, то его авторитет в значительной мере упал. И второй важный момент — те олигархи, которые его возглавляют, не вызывают доверия у России, с одной стороны, с другой — они не смогут провести радикальную смену вектора внешней политике», - отметил он.

В то же время Булавин не исключает, что вопросу получения помощи от стран БРИКС Украина сможет вернуться в будущем – после переформатирования политического и правового пространства.

«Смена курса будет возможна после деолигархизации, деклассификации и декриминализация общества. Фактически власть должна получить единоличную монополию на применение силы, разоружены все незаконные формирования и т. д. Для этого нужна не просто определенная политическая воля, для этого нужна сила, которая будет поддержана огромным большинством общества», - полагает он.

Напомним, что ранее отказаться от сотрудничества с МВФ предложил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. При этом в качестве альтернативы он предложил обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе он не исключил, что при определенных условиях речь может идти речь и о получении займа у России.