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23-летнюю жительницу Ривного задержали в Египте за убийство мужа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

По информации заместителя начальника ГУ Нацполиции в Ривненской области Александра Панасюка, женщину, которая была объявлена ​​в международный розыск, днях задержали в Египте при оформлении личных документов.

В полиции отметили, что 8 февраля она нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения мужу. Спрятав тело в кладовке, позвонила матери, чтобы та посмотрела за двумя внуками, потому что ей срочно нужно на отдых.

«После того, как следователи доказали ее участие в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, полицейские установили, что она находится в Египте, - сообщил Панасюк. - В рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины ей было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На основании постановления суда об объявлении в международный розыск злоумышленницу задержали компетентные органы Египта при оформлении некоторых личных документов, справок».

По словам Панасюка, в квартире по месту совершения преступления полицейские обнаружили следы, свидетельствующие, что именно она совершила умышленное убийство. Вина жительницы Ривного доказана с помощью следов биологического происхождения, допросов свидетелей.

Ривненчанка задержана местными правоохранителями и будет находиться там около месяца, пока завершится процедура экстрадиции. После этого ее доставят в Украину для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, полицейские установили, что после совершения преступления женщина похитила деньги потерпевшего в сумме более 10 000 долларов. В случае, если корыстные мотивы совершения умышленного убийства будут доказаны, преступление переквалифицируют на часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

 
ForUm

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