В Минске задержали корреспондента издания «Новое время» Кристину Бердинских.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Минск. ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным. Приехал наряд милиции. Говорят, поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают», - написала она.

Журналистка подчеркнула, что она аккредитована.

Позже Бердинских сообщила, что их везут в Московский РОВД.