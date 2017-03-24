В Минске задержали корреспондента издания «Новое время» Кристину Бердинских.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Минск. ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным. Приехал наряд милиции. Говорят, поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают», - написала она.
Журналистка подчеркнула, что она аккредитована.
Позже Бердинских сообщила, что их везут в Московский РОВД.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время