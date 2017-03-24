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Агентство Reuters обнародовало видео десятков российских танков вблизи якобы украинской границы. 

Видео опубликовано в пятницу на YouTube канале агентства.

В описании отмечается, что свидетель Reuters видел десятки современных танков, прибывающих на железнодорожный вокзал в Покровском на юге Ростовской области.

Видео также разместили на Милитарном портале, передает Украинская правда.

Напомним, 8 марта глава МИД Украины Павел Климкин во время слушаний в Конгрессе США заявил, что в Украине на оккупированных территориях находится более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня.
ForUm

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