Агентство Reuters обнародовало видео десятков российских танков вблизи якобы украинской границы.
Видео опубликовано в пятницу на YouTube канале агентства.
В описании отмечается, что свидетель Reuters видел десятки современных танков, прибывающих на железнодорожный вокзал в Покровском на юге Ростовской области.
Видео также разместили на Милитарном портале, передает Украинская правда.
Напомним, 8 марта глава МИД Украины Павел Климкин во время слушаний в Конгрессе США заявил, что в Украине на оккупированных территориях находится более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня.
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