Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста вблизи Тернополя. Об акте вандализма сообщил на своей странице в Facebook тернопольский гид и краевед Тарас Циклиняк.
На опубликованных фотографиях видно, что осквернена белая стела памятника, сверху которой высечена и позолочена Звезда Давида, а ниже надписи на трех языках – иврите, украинском и английском: «В память о Святых мучениках-Евреях, жестоко уничтоженных нацистскими убийцами, и здесь похороненных».
Вандалы красной краской перечеркнули Звезду Давида, а поверх надписей нарисовали свастику и руническое написание «SS».
Памятный знак расположен в Петрикове Тернопольского района.
На Петриковских полях во времена Второй мировой войны происходили массовые расстрелы евреев.
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