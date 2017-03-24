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Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста вблизи Тернополя. Об акте вандализма сообщил на своей странице в Facebook тернопольский гид и краевед Тарас Циклиняк.

На опубликованных фотографиях видно, что осквернена белая стела памятника, сверху которой высечена и позолочена Звезда Давида, а ниже надписи на трех языках – иврите, украинском и английском: «В память о Святых мучениках-Евреях, жестоко уничтоженных нацистскими убийцами, и здесь похороненных».

Вандалы красной краской перечеркнули Звезду Давида, а поверх надписей нарисовали свастику и руническое написание «SS».

Памятный знак расположен в Петрикове Тернопольского района.

На Петриковских полях во времена Второй мировой войны происходили массовые расстрелы евреев.   
ForUm

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