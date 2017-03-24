Национальное агентство по предотвращению коррупции сейчас проводит проверки электронных деклараций 24 высших должностных лиц государства, которые планируется завершить до конца апреля.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, сообщает Укринформ.

«На данное время Департаментом (финансового контроля и мониторинга образа жизни – ред.) в плановом порядке проводится 24 проверки высших должностных лиц государства, первые результаты ожидаются в конце апреля», - сказал Радецкий.

По его словам, среди этих 24 человек – Президент, премьер-министр, вице-премьер-министры и министры.

Кроме того, Радецкий отметил, что НАПК намеренно внепланово провести еще 39 проверок э-декларантов по информации от общественных организаций и граждан, а еженедельно будут начинаться и другие внеплановые проверки.

Зампредседателя НАПК также рассказал, что после 1 апреля, когда должна завершиться вторая волна э-декларированияя, необходимо будет провести свыше 200 тысяч проверок. При этом он подчеркнул, что сейчас возникает проблема с численностью Департамента, который проводит эти проверки, поскольку сегодня 38 человек осуществляют такие проверки, а начало конкурса на замещение вакантных должностей никак не объявят.

В связи с этим, по его словам, и из-за отсутствия модернизации системы и проведения проверок «в ручном режиме» время для их завершения может затянуться.