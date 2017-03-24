Сегодня, 24 марта, в Киеве сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в столице после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Установлено, что указанный сотрудник ГФС с целью личного незаконного обогащения требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в сумме 270 тыс. грн за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отражения в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция вышеупомянутой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.