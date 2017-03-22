В течение 2016 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал 67 человек. Об этом заявил на брифинге руководитель Департамента по вопросам помилования АПУ Александр Букалов, сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, Президент помиловал 23-х человек путем сокращения срока наказания, остальные осужденные были полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Из помилованных восемь человек были осуждены за совершение неосторожных преступлений. Значительная часть помилованных – пожилые люди, из которых 17 человек старше 60 лет. Практически все помилованные осуждены впервые, хотя почти половина из них отбывали значительные сроки наказания.

«Все помилованные не является рецидивистами, и их освобождение не грозит безопасности граждан Украины», – подчеркнул Букалов.

Он отметил, что в 2015 году в тюрьмах находилось 130 человек, которые были помилованы в предыдущие годы.

«По состоянию на конец 2016-го из более сотни людей, которых помиловал Президент Порошенко с июня 2015 года, ни одно лицо не попало за решетку повторно», – сказал чиновник.

Всего в течение года Департамент по вопросам помилования Администрации Президента получил 1791 материал о помиловании, из них было 1435 ходатайств о помиловании 1253 осужденных. За 12 месяцев комиссия при Президенте по вопросам помилования собиралась девять раз. По предложениям комиссии Президент помиловал 67 заключенных. Вместе с тем, он не удовлетворил ходатайство в отношении лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления или неоднократно судимых и отбывавших очень незначительный срок наказания.

Стоит обратить внимание, что отказ в рассмотрении обращений о помиловании частично был связан с ненадлежащим оформлением и подготовкой документов ходатайствующими, как правило, родственниками осужденных. В таких случаях им предоставляли разъяснения по существующей процедуре подачи документов. Если впоследствии по этим осужденным поступали документы, оформленные надлежащим образом, они рассматривались.

Также Букалов сообщил, что в Положение о порядке осуществления помилования Указом Президента Украины от 14 мая 2016 № 211/2016 были внесены изменения. Теперь право ходатайствовать о помиловании получили родители осужденных, их дети, защитник, жена, муж и другие субъекты. «Такая процедура позволяет лучше обеспечивать право осужденных на помилование», - добавил руководитель Департамента по вопросам помилования.

Важной среди потенциальных ходатайствующих есть категория лиц, осужденных к пожизненному заключению. На этих лиц не распространяется амнистия, к ним не может быть применено условно-досрочное освобождение, поэтому помилование остается для них единственным шансом выйти на свободу. Право ходатайствовать о помиловании они получают после отбытия двадцати лет наказания.