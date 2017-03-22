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Европейский суд по правам человека от начала вступления в силу для Украины Европейской конвенции по правам человека в 1997 году рассмотрел более 67 тысяч заявлений против нашего государства.

Об этом заявила заместитель председателя офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко в среду во время круглого стола, сообщает Укринформ.

«Украина является членом Совета Европы более 20 лет, начиная с 1995 года. В 1997 году для Украины вступила в силу Европейская конвенция по правам человека. За это время Европейский суд рассмотрел более 67 тыс. заявлений против Украины», - отметила Литвиненко.

По ее словам, выполнение решений, в которых Европейский суд признал нарушение государством прав заявителя, далеко не всегда ограничивается денежной компенсацией.

«Очень часто главным обязательством является провести эффективное расследование или пересмотреть дело, или изменить закон или практику правоприменения», - отметила представитель Совета Европы.

Литвиненко подчеркивает, что «во многих делах против Украины были выявлены многочисленные нарушения, то есть недостатки национального применения или практики указывают на системные нарушения прав человека».

«Безусловно, выполнение всех этих решений требует четких и скоординированных усилий представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти», - отметила Литвиненко.
ForUm

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