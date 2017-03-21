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У старшей дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп будет свой рабочий кабинет в Белом доме. При этом официально 35-летняя дочь президента не будет занимать никакой должности в его администрации, сообщает Русская служба ВВС.

Издание Politico, ссылаясь на юриста Иванки Трамп Джейми Горелика, сообщило, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, фактически она будет выполнять роль советника президента, а ее главная задача - быть «глазами и ушами» своего отца.

Сообщается, что офис Иванки будет располагаться в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.

Иванка присутствовала на многих встречах своего отца с мировыми лидерами, в том числе на переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Горелика, присутствие Иванки в Белом доме не нарушает американского законодательства, направленного на борьбу с непотизмом, так как она не занимает никакой официальной должности и не получает зарплату, а выполняет обязанности советника на добровольных началах.

Ранее большой резонанс вызвало решение Трампа назначить своего зятя Джареда Кушнера - супруга Иванки Трамп - на должность старшего советника в Белом доме.

Критики этого решения отмечали, что у Кушнера нет дипломатического опыта.

Как и Трамп, его зять - крупный бизнесмен. Свою девелоперскую империю он унаследовал от отца, Чарльза Кушнера.

Считается, что Дональд Трамп прислушивается к мнению своего зятя.

 

 
ForUm

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