В Киеве неизвестные повредили памятник командиру Красной Армии Николаю Щорсу, отпилив часть правой передней ноги лошади.
Об этом в Facebook сообщил Владимир Воротнев.
Памятник расположен на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры (бывшая улица Коминтерна). Конная статуя Щорса высотой 13,8 м установлена на гранитном постаменте высотой 6,5 м.
В рамках закона о декоммунизации памятник Щорсу должны были демонтировать еще в прошлом году. Однако, поскольку монумент представляет художественную ценность, то городские власти планируют его перенести в Музей тоталитаризма.
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