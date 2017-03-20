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В Киеве на проспекте Победы злоумышленники напали на машину частной охранной фирмы и украли с салона сумку с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«К автомобилю частной охраны подбежали четыре человека, разбили водительское и задние пассажирские окна. На момент нападения в машине находилось три человека. Злоумышленник ударил мужчину, который сидел на заднем сидении, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев, проводятся первоочередные оперативные и следственные действия.

Уголовное производство начато по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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ForUm

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