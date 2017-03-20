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Двое украинскиих военнослужащих погибли, семеро получили ранения в результате обстрела членами НВФ позиций сил АТО в районе Водяного Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня, 20 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения», - говорится в сообщении.

По данным штаба, позиции украинских войск возле Водяного, что на мариупольском направлении, были обстреляны НВФ с применением РСЗО БМ-21 «Град», 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов.

«По уточненной информации, в результате боев двое военнослужащих погибли, еще семеро украинских защитников получили ранения», - сказано в сообщении.
ForUm

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