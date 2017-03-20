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В Днепропетровской области задержаны две водителей, которые разгружали на свалке львовский мусор. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

18 марта в дежурную часть Криничанского отделения полиции поступило сообщение о том, что на свалке в пгт Кринички неизвестные автомобили разгружают бытовой мусор.

«Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, как два автомобиля «Скания» с полуприцепом осуществляют выгрузку мусора, не имея каких-либо сопроводительных документов. На момент приезда полицейских они уже успели выгрузить около трети отходов», - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия в каждой из куч мусора были обнаружены и изъяты фискальные чеки из магазинов Львова.

В товарно-транспортных накладных указано, что они везут отходы из Львова в Кривой Рог.

Представители государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии на данных водителей составили протоколы о нарушении санитарных норм по ст. 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Сейчас проводится проверка.
ForUm

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