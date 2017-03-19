Сегодня, 19 марта, военнослужащие на одном из блокпостов возле города Счастье Луганской области применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию и пытался пересечь блокпост без проверки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта, в результате чего последний проехал на капоте автомобиля около 5 метров. Упав с капота, сержант сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие», - говорится в сообщении.

Автомобиль получил 6 пулевых пробоин. Водитель, которым оказался житель города Счастье, не пострадал. Сержант в результате ДТП получил травму.

На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры Счастья во главе с заместителем военного коменданта.