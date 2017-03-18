Президент США Дональд Трамп проигнорировал стандартную дипломатическую процедуру рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время приема в Белом доме.

Присутствующие журналисты призвали политиков пожать руки, однако Трамп проигнорировал призывы, после чего Меркель сказала ему: «Они хотят, чтобы мы пожали руки». Трамп в ответ лишь покачал головой, сообщает УНИАН, ссылаясь на издание Business Insider.

«Посмотрите неловкий момент, когда Трамп не пожал руку Ангеле Меркель. Во время своей первой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент Трамп решил проигнорировать призывы от СМИ к двум лидерам пожать друг другу руки», – говорится в сообщении издания в «Твиттере».

Напомним, Меркель и Трамп встретились в Вашингтоне в пятницу, 17 марта.