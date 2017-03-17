Кредиты, которые Украина получает у МВФ, невыгодны для страны. Украине необходимо мягко отказываться от сотрудничества с Фондом и искать альтернативные варианты. Так считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Кредиты МВФ нельзя использовать ни для валютных интервенций, ни для каких-то инвестиций. Кредит МВФ — это в основном имиджевый инструмент, направленный на увеличение золотовалютных резервов. Считается, что это должно положительно влиять на инвестиционную привлекательность страны, и в результате стимулировать поступление инвестиций. На практике, как вы сами видите, это не сработало, кредиты МВФ за три года никакого эффекта не дали, а, скорее, наоборот», - рассказал он.

По мнению Охрименко, Украине было выгоднее вовсе не брать кредиты МВФ.

«Такого падения экономики, конечно же, не было бы, потому что девальвация, на чем очень сильно настаивал МВФ, и закрытие банков — это были ошибки. МВФ очень часто дает ошибочные рекомендации по многих странах мира. Ирландия, Испания, Венгрия в свое время отказались сотрудничать с МВФ. Можно привести пример, который уже мало кто помнит, — Мексика, еще 80-е годы. Там была подобная ситуация - МВФ советовал проводить такие же реформы, как и Украине. Все это закончилось тем, что Мексика резко разорвала сотрудничество, был большой скандал, но самое интересное, что после этого в течение 6 лет Мексика погасила все горячие кредиты. То есть через 6 лет она из страны-изгоя превратилась в том понимании в страну успешную», - напомнил экономист.

При этом он противник того, чтобы публично разрывать отношения с МВФ.

«Не обязательно официально разрывать — это некрасиво, это имидж. Нужно просто вести переговоры, но заниматься своей экономикой. Проводить свои решения, мало обращать внимания на глупые советы МВФ, но переговоры вести. Между прочим, Украина так когда-то делала. Вот этот миллиард, который они дадут или не дадут, он не поможет и не спасет, потому что нам нужно в этом году вернуть 1,3 млрд кредита МВФ. У нас есть эти деньги в ЗВР. Если в ЗВР вместо 15,4 млрд будет 14,2 млрд — ну, Бог свидетель, неужели кто-то в Украине про это будет знать, кроме специалистов? Никто. У нас в этом году на 1 млрд увеличились золотовалютные резервы — что, это кто-то заметил?», - отметил он.

В качестве альтернативного кредитора Охрименко предлагает обратить внимание на страны БРИКС, в частности Китай и Россию.

«Идея занять у стран БРИКС — хорошая, но нужно нормальное правительство. В Китае привыкли к стабильности и даже когда переговоры ведут министерства, в Китае все равно принято считать, что переговоры ведут конкретные личности. Они привыкли, что если их министр финансов беседует с нашим министром финансов, то он раз беседует, два, три — у них формируются личные отношения, и уже только после этого... Вот такая у них политика. А когда они встречаются с одним министром, который кричит, что все бандиты, завтра другим — они этого не понимают. Они привыкли к стабильности, они вообще не любят короткие кредиты, они всегда работают с размахом. По этой причине они нашему министру задают вопрос: «Скажите, как Вы видите свою работу через 10 лет?». А его же на следующий день могут выгнать. И дальше беседа просто не идет», - рассказал Охрименко.

В то же время он напомнил, что у Украины уже был пример успешного сотрудничества с Китаем.

«В свое время мы у них взяли своп, но это практически тот же кредит. Грубо говоря, мы взяли почти 2,5 млрд долл. под ставку 3% годовых — дешевле уже и не придумаешь. И вместо того, чтобы отдавать валютой, мы поэтапно рассчитывались кукурузой. То есть у нас даже не было проблем с валютой, не надо думать, где ее брать. Идеальная сделка. Но сейчас, я думаю, провести подобные переговоры невозможно. Китайцы просто не будут понимать, с кем общаться», - полагает он.

Также Охрименко не исключает, что со временем Украина сможет получить заем у России.

«Когда этот бардак закончится, то может получиться феномен Грузии. В свое время Грузия все горшки побила с Россией и т. д., но прошло время и на сегодняшний момент Грузия восстанавливает торговые отношения. Поэтому я не исключаю, что через какое-то время и у нас будет разворот в другую сторону, и курьез будет заключаться в том, что тогда те эксперты, которые сейчас ругают Россию, будут ее хвалить и рассказывать, как выгодно брать в России кредиты», - рассказал экономист.

Напомним, что ранее отказаться от сотрудничества с МВФ предложил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. При этом в качестве альтернативы Арбузов также предложил обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе он не исключил, что речь может идти речь и о получении займа у России.