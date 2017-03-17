Шевченковский районный суд Киева арестовал тренировочную базу полка «Азов» на заводе и спортивном комплексе «АТЕК» в Киеве.

Об этом говорится в определении суда от 13 марта, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины.

«Наложить арест на единый имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Киев, проспект Победы, 83, общественный дом (Б), расположенный по адресу: г. Киев, проспект Победы, 81, и спорткомплекс, расположенный по адресу: г. Киев, ул. Чистяковская, 20, которые в праве частной собственности принадлежат «ПАО Инвестмент Лимитед Украины», - отмечается в решении.

В феврале 2017 года суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство СБУ, и Апелляционный суд Киева признал это решение законным.

В своем ходатайстве СБУ указала, что с 7 сентября 2016 года расследует уголовное производство по факту хищения неустановленными должностными лицами ЗАО «АТЕК» имущества ООО «Инженерная группа «Арей», в частности тяжелой универсальной гусеничной платформы «Азовец», стоимостью более 2,7 млн гривен.

Представители «Азова» также просили арестовать имущественный комплекс завода как вещественное доказательство.

Отмечается, что 25 января 2016 года между «Азовом» и администрацией ЗАО «АТЕК» был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.

29 июля 2016 года Министерством обороны и инженерной группой «Азова» были приняты совместные решения по разработке модернизированного варианта БРДМ-2, проведению опытно-конструкторских работ по разработке тяжелой БМП на базе танка Т-64, а также танка с выносным вооружением на базе Т-64.

Указанные опытно-конструкторские работы «Азов» проводил на территории и в нежилых помещениях (цехах) завода «АТЕК» по адресу: проспект Победы, 83 в Киеве.

СБУ установила, что с октября 2016 года работники «АТЕК» во исполнение указаний должностных лиц данного предприятия осуществляют блокирование работы инженерной группы «Азова» похищают оборудование и технику, разрушают производственные помещения завода.

В частности 23 - 24 октября 2016 года по указанию должностного лица ЗАО «АТЕК» гусеничная платформа «Азовец» была вывезена с завода неустановленным лицами.

В связи с такими действиями работа инженерной группы была полностью прекращена, чем создана угроза выполнения совместных решений Минобороны и «Азова».

20 декабря 2016 года в данном уголовном производстве ООО «Инженерная группа «Арей» предъявлен гражданский иск.

10 января 2017 года в СБУ поступило ходатайство ООО «Инженерная группа «Арей» о наложении ареста на имущество завода «АТЕК».

Это ходатайство мотивировано тем, что арест на указанный имущественный комплекс необходимо наложить для обеспечения возможной конфискации имущества и в целях возмещения ущерба.