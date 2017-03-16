На заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.
По данным полиции Запорожья, сообщение о взрыве поступило в 15:15, передает УНИАН.
Произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв.
Известно, что три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.
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