На заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

По данным полиции Запорожья, сообщение о взрыве поступило в 15:15, передает УНИАН.



Произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв.

Известно, что три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.

