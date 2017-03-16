В Долине нарциссов на Закарпатье произошел масштабный пожар.

Очевидно, в результате сжигания сухой травы огонь распространился на большую территорию, в том числе и легендарную Долину, расположенную в урочище Киреши вблизи Хуста, пишет Закарпатский корреспондент.

Отмечается, что в Карпатском биосферном заповеднике выгорело около 1 га территории, однако нарциссы не пострадали.

«Нарциссы еще в земле, на глубине 20-25 см. Поэтому для них беды нет», - рассказала инспектор заповедника Елена Бабич.

По ее словам, сгорела только сухая трава сверху, земля еще влажная. Другие растения от пожара также не пострадали.

В прошлые годы подобные пожары уже случались в заповеднике. Они также не навредили цветам. Однако, как отметила Бабич, если такой пожар произойдет в апреле, тогда цветы могут пострадать. Расцветают нарциссы в мае.